ردود فعل غاضبة بعد سفك الاحتلال دماء فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة

وذكرت أن قتل هذا الفريق من قبل الاحتلال يأتي في إطار سياسة التجويع، وشل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في غزة، لمنعها من إغاثة أكثر من مليوني فلسطيني يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، خاصة وأن المطبخ المركزي العالمي قد علق أعمال الإغاثة في غزة بعد مقتل فريقه في غزة في غارة إسرائيلية، وسط تأكيدات فلسطينية أن جريمة قتل فريق المطبخ المركزي العالمي، تتطلب تحركاً دولياً مضاعفاً لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي حصدت أرواح نحو 40 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات استهداف فرق الإغاثة الدولية، والتي تكررت بشكل لافت خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.