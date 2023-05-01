الجيش السوداني يعلن تدمير نصف القدرات القتالية لـ"الدعم السريع"

وأشار الجيش إلى أنه "نجح في إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين، و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".