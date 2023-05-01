الجيش السوداني يعلن تدمير نصف القدرات القتالية لـ"الدعم السريع"

أعلن الجيش السوداني، اليوم (الاثنين)، أنه "دمر نحو نصف القدرات القتالية لقوات الدعم السريع خلال 15 يوماً من القتال بين الجانبين".
وذكر الجيش في بيان عبر "فيسبوك"، أن "قوات الدعم السريع حشدت أعداداً وتجهيزات كبيرة في العاصمة الخرطوم، بلغت 27135 مقاتلاً و39490 مستجداً و1950 مركبة مقاتلة و104 ناقلات جنود مدرعة و171 عربة بوكس دبل كاب مسلح بالمدافع الرشاشة، لكنه تمكن من تخفيض القدرات القتالية لها بنسبة من 45 إلى 55 في المئة".
واتهم القوات بـ"محاولة اختطاف الدولة السودانية ومصادرة قرارها وتدمير قواتها المسلحة".
وأشار الجيش إلى أنه "نجح في إحباط تحركات لتعزيزات عسكرية للمتمردين متقدمة من اتجاه الغرب، ووقف تقدم قوة أخرى قادمة من الحدود الشمالية الغربية على متن شاحنتين كبيرتين، و19 عربة لاندكروزر قتالية تنوي التقدم إلي كرري، ومجموعة ثالثة على متن 35 عربة قتالية متجهة من الباقير إلى جبل أولياء".