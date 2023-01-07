الولايات المتحدة تعلن تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة تقديم أكبر حزمة مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الهجوم الروسي، تشمل مركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وصواريخ أرض جو وألغاماً أرضية مضادة للمدرعات وذخيرة، كما تضمنت 225 مليون دولار في شكل تمويل عسكري أجنبي لمساعدة أوكرانيا على بناء جيشها وتحديثه.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ الجمعة، إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات عسكرية تزيد على 3.75 مليار دولار لأوكرانيا ودول مجاورة متضررة من الهجوم الروسي.
وأكّد بلينكن؛ في بيان، أن واشنطن ستزوّد أوكرانيا بمركبات برادلي ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وناقلات جنود مدرعة وصواريخ أرض - جو وذخيرة ومواد دفاعية أخرى لدعم كييف.