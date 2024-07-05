رحلة "الجزيرة" والقصر والعقوبات.. مستشارة الرئيس السوري "الشبل" تفارق الحياة

كما أضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكداً أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.