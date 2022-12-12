إلغاء رحلات.. تساقط الثلوج يُربك عدة مطارات في لندن

أدى الجليد وتساقط الثلوج في لندن إلى اضطرابات كبيرة في عدة مطارات في العاصمة البريطانية اضطرت إلى إقفال مدرجاتها وإلغاء رحلات عدة بين مساء أمس واليوم (الاثنين).
وأفاد مطار ستانستيد الواقع في شمال لندن وتستخدمه خصوصا شركة "راين إير" المنخفضة الكلفة، بأن مدرجاته أغلقت مؤقتاً لإزالة الثلوج عنها، وفقاً لـ"فرانس برس".
ولفت إلى أنه بسبب سوء الأحوال الجوية قد تشهد الرحلات الجوية اضطرابات، وظهر على موقعه الالكتروني للمطار إلغاء الكثير من الرحلات التي كانت مقررة اليوم.
من جانبها، أوضحت هيئة "بي بي سي" أن أكثر من 50 رحلة ألغيت أمس في مطار هيثرو أكبر مطارات العاصمة البريطانية بسبب الضباب والجليد.
ونشر عشرات الركاب العالقين في مطارات العاصمة البريطانية، عبر "تويتر" أشرطة فيديو تظهر مدرجات الإقلاع مكسوة بالثلوج وطائرات عالقة.