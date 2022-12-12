إلغاء رحلات.. تساقط الثلوج يُربك عدة مطارات في لندن

أدى الجليد وتساقط الثلوج في لندن إلى اضطرابات كبيرة في عدة مطارات في العاصمة البريطانية اضطرت إلى إقفال مدرجاتها وإلغاء رحلات عدة بين مساء أمس واليوم (الاثنين).