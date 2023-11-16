"أيًا يكن مرتكبها".. الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات حرب غزة

في إحاطة للدول الأعضاء في المنظمة، قال "ترك": "هناك مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيًا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقًا معمّقًا ومحاسبة شاملة"، وفقًا لـ"فرانس برس"، وأكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي.