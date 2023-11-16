"أيًا يكن مرتكبها".. الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق دولي في انتهاكات حرب غزة

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الخميس)، إلى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة.
في إحاطة للدول الأعضاء في المنظمة، قال "ترك": "هناك مزاعم خطرة للغاية بشأن انتهاكات متعددة وعميقة للقانون الإنساني الدولي، أيًا يكن مرتكبها، تتطلب تحقيقًا معمّقًا ومحاسبة شاملة"، وفقًا لـ"فرانس برس"، وأكد الحاجة إلى إجراء تحقيق دولي.
وأعرب عن قلق عميق بشأن تصاعد حدة العنف والتمييز الحاد بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، وحذّر من وضع متفجّر في الضفة الغربية المحتلة.