إيران تحظر "واتساب" وتقيّد الإنترنت بعد الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية

أعادت السلطات الإيرانية فرض الحظر على تطبيق “واتساب”، وفرضت قيودًا واسعة على خدمات الإنترنت، عقب الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل البلاد فجر الجمعة.
وقالت وسائل إعلام دولية إن حظر التطبيق يأتي بعد أقل من 6 أشهر على رفعه في ديسمبر 2024، ضمن محاولات لتخفيف الرقابة الرقمية، قبل أن تتراجع الحكومة عن هذا التوجه مع تصاعد التوتر الإقليمي.
وشهدت مناطق واسعة من إيران اضطرابات حادة في خدمة الإنترنت، شملت:
انقطاعًا جزئيًا أو كليًا في بعض المدن.
تباطؤًا ملحوظًا في السرعة وصعوبة في الوصول إلى المواقع.
تعطّل تطبيقات المراسلة والمنصات الاجتماعية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إجراءات حكومية مشددة لتقييد تدفق المعلومات، على خلفية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين في الغارات، وسط تخوف من تصاعد الغضب الشعبي أو تسريبات داخلية.
يُذكر أن السلطات الإيرانية سبق أن حظرت “واتساب” و”إنستغرام” في سبتمبر 2022، خلال الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، في محاولة لعزل الشارع الإيراني عن التأثيرات الخارجية.