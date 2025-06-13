إيران تحظر "واتساب" وتقيّد الإنترنت بعد الغارات الإسرائيلية على منشآتها النووية

وقالت وسائل إعلام دولية إن حظر التطبيق يأتي بعد أقل من 6 أشهر على رفعه في ديسمبر 2024، ضمن محاولات لتخفيف الرقابة الرقمية، قبل أن تتراجع الحكومة عن هذا التوجه مع تصاعد التوتر الإقليمي.