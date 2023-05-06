صاروخ أسرع من الصوت.. أوكرانيا تعلن إسقاط "سلاح بوتين المثالي"

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف صاروخ كينجال الذي قدّمه إلى العلن في العام 2018، بأنه "سلاح مثالي" يصعب جدًّا على الدفاعات الصاروخية اعتراضه.