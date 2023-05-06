صاروخ أسرع من الصوت.. أوكرانيا تعلن إسقاط "سلاح بوتين المثالي"

أعلنت أوكرانيا، اليوم "السبت"، أنها أسقطت للمرة الأولى صاروخًا روسيًّا تفوق سرعتُه سرعةَ الصوت، وسط موجة من الهجمات الروسية.
وأوضح سلاح الجو الأوكراني أن الصاروخ أسقط بواسطة منظومة باتريوت، في سماء كييف، قرابة الساعة 02,30 صباح الخميس الماضي؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه قال الجنرال ميكولا أوليشتشوك عبر "تلجرام": "أهنّئ الشعب الأوكراني على هذا الحدث التاريخي. نعم لقد أسقطنا صاروخ كيجال الذي لا مثيل له".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصف صاروخ كينجال الذي قدّمه إلى العلن في العام 2018، بأنه "سلاح مثالي" يصعب جدًّا على الدفاعات الصاروخية اعتراضه.