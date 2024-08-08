النرويج تردّ على إسرائيل بعد إلغاء اعتماد دبلوماسييها

ردّت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الخميس، على إلغاء إسرائيل اعتماد عدد من دبلوماسييها، ووقف تسهيل عملهم في الأراضي الفلسطينية.
وقالت خارجية النرويج: "تلقّينا اليوم رسالة من حكومة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بأنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية؛ هذا عمل متطرف يؤثر بشكل أساسي على قدرتنا على مساعدة الفلسطينيين".
وأضافت: أن "إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتنا ستكون له عواقب"؛ وفق "آر تي".
يذكر أن إسرائيل قد ألغت، اليوم، الاعتماد الدبلوماسي لثمانية دبلوماسيين نرويجيين مقيمين في تل أبيب، سبق أن تعاملوا مع السلطة الفلسطينية؛ وفق ما أفادت "تايمز أوف إسرائيل".
وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: إن هذه الخطوة جاءت ردًّا على "سلسلة من الخطوات أحادية الجانب والمعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج مؤخرًا"، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية و"التعليقات الحادة التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين مؤخرًا".
واستدعي السفير النرويجي إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأبلغ بأن اعتماد الدبلوماسيين سيلغى في غضون سبعة أيام، وكذلك تأشيراتهم خلال ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس": "هناك ثمن للسلوك المعادي لإسرائيل؛ إن النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب، ولذلك أمرت بإنهاء أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. إن أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية الجانب ضدنا سوف يدفعون الثمن"؛ بحسب وصفه.
يأتي ذلك بعدما قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج؛ ردًّا على اعترافها بالدولة الفلسطينية. وقالت تقارير إعلامية عبرية: إن إسرائيل تحاول إقناع سويسرا بتحويل أموال "المقاصة" الفلسطينية إليها بدلًا من النرويج.
وكانت النرويج اعترفت رسميًّا بدولة فلسطين، تزامنًا مع قرار مماثل أعلنته إسبانيا وأيرلندا في مايو الماضي.