النرويج تردّ على إسرائيل بعد إلغاء اعتماد دبلوماسييها

وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية: إن هذه الخطوة جاءت ردًّا على "سلسلة من الخطوات أحادية الجانب والمعادية لإسرائيل التي اتخذتها حكومة النرويج مؤخرًا"، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية و"التعليقات الحادة التي أدلى بها كبار المسؤولين النرويجيين مؤخرًا".