البرلمان الصيني يوافق على التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء

أقر البرلمان الصيني، اليوم (الأحد)، التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة، أو مجلس الوزراء، الذي احتفظ العديد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بمناصبهم فيه، في خطوة تستهدف التعبير عن استقرار السياسة الاقتصادية للبلاد، حيث تتطلع بكين إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتوجيه الانتعاش في البلاد بعد جائحة كورونا.