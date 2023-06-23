هلع بعد تحذير "زيلينسكي".. توقع "كارثة نووية" يدفع الأوكرانيين للصيدليات!

أتت تلك التحذيرات بعدما اصطف الناس أمس أمام بعض الصيدليات في كييف لشراء اليود، وفق ما أفادت فرانس برس، وقالت صوفيا سيلدسكا، وهي صيدلانية في وسط العاصمة تبلغ 25 عامًا، "بالأمس كان هناك طلب... لكنه تراجع اليوم"، وفق ما نقلت "العربية.نت".