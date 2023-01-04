بعد فوضى الجولات الثلاث.. مجلس النواب الأمريكي يستأنف اختيار رئيسه

وكان "مكارثي"، البالغ 57 عامًا، بحاجة لـ218 صوتًا في مجلس النواب، الذي قلب الغالبية لصالحه "222-212" في انتخابات منتصف الولاية العام الماضي، غير أنه فشل في إقناع متمرّدي الحزب ومن بينهم شخصيات بارزة حليفة للرئيس السابق دونالد ترامب، وصُدم بتصويت 19 من نواب حزبه رفضًا له في الجولتين الأوليين، وارتفاع عددهم إلى 20 في الجولة الثالثة.