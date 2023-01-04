بعد فوضى الجولات الثلاث.. مجلس النواب الأمريكي يستأنف اختيار رئيسه

سيسعى النواب الجمهوريون الأمريكيون، اليوم "الأربعاء" لتجاوز أزمة مع أعضاء من اليمين المتشدد للحزب تتعلق بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب؛ وذلك بعد يوم على فوضى شهدها المجلس من جراء عرقلتهم مساعي كيفن مكارثي الأوفر حظًّا للفوز بالمنصب.
وكانت تكفي عضو الكونغرس عن كاليفورنيا غالبية بسيطة لاختياره رئيس أعلى هيئة تشريعية في واشنطن، ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه، لكن للمرة الأولى منذ قرن فشل الجمهوريون في انتخاب رئيس لمجلس النواب، في جولات الاقتراع الثلاث، التي نقلتها شبكات تلفزيونية في أنحاء الولايات المتحدة.
وبدلًا من الاحتفال بسيطرته الجديدة على المجلس، يواجه الحزب معركة لانتخاب رئيس للمجلس يمكن أن تعمق الانقسامات الداخلية، وتضع مستقبل "مكارثي" السياسي على المحك.
وكان "مكارثي"، البالغ 57 عامًا، بحاجة لـ218 صوتًا في مجلس النواب، الذي قلب الغالبية لصالحه "222-212" في انتخابات منتصف الولاية العام الماضي، غير أنه فشل في إقناع متمرّدي الحزب ومن بينهم شخصيات بارزة حليفة للرئيس السابق دونالد ترامب، وصُدم بتصويت 19 من نواب حزبه رفضًا له في الجولتين الأوليين، وارتفاع عددهم إلى 20 في الجولة الثالثة.