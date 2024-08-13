ماذا تعرف عن "حفرة يوم القيامة" مأوى نتنياهو وقادة الاحتلال الإسرائيلي؟

وتتخوف عائلة نتنياهو، بحسب المصادر، من التهديدات الإيرانية الصريحة من ذلك تصريح النائب البرلماني عن مدينة بوكان الإيرانية، محمد قسيم عثماني "لن نرضى بأقل من قتل بنيامين نتنياهو"، ورغم نفي رئيس الحكومة الإسرائيلية إلا أن هنا تقارير كشفت عن تخطيط نتنياهو وأسرته الاختباء في حفرة يوم القيامة حال وقع هجوم إيراني وشيك.