ماذا تعرف عن "حفرة يوم القيامة" مأوى نتنياهو وقادة الاحتلال الإسرائيلي؟

تعيش إسرائيل على صفيح ساخن، على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والتي سبقها بساعات اغتيال فؤاد شكر القيادي الكبير بحزب الله اللبناني، خلال ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية، وتوقعات بحرب مع إيران وحلفائها.
وكشفت وسائل إعلام عن انتهاء جهاز الأمن العام “الشاباك” من تجهيز ملجأ لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" وعدد من الوزراء الكبار في مجلس الحرب أطلق عليه اسم "حفرة يوم القيامة"، ويقع المخبأ الذي يعرف أيضاً باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات تحت الأرض في تلال القدس المحتلة إذ يسمح لكبار القادة في إسرائيل بالبقاء داخله لمدة طويلة خلال فترة اندلاع الحروب.
وقام "الشاباك" ببناء هذا المخبأ منذ نحو 20 عاماً بناء على توصيات لجنة فينوغراد نسبة إلى القاضي الإسرائيلي إلياهو فينوغراد الذي ترأس لجنة التحقيق الخاصة التي أوكلت لها مهمة كشف الحقائق وتقييم حرب لبنان الثانية عام 2006.
واستغرق تخطيط حفرة يوم القيامة مليارات الدولارات لعدة سنوات، واستند تصميمها إلى مدن أمنية تحت الأرض تماثل شبيهتها في الولايات المتحدة، ويمكن للموقع استعاب مئات الأشخاص بما في ذلك الوزراء والمسؤولون الرئيسيون ويحتوي على أماكن للنوم، مخازن للطعام والمياه لتأمين بقاء قادة إسرائيل لأطول فترة ممكنة.
وتم تصميم "حفرة" لتكون محمية من جميع التهديدات لقدرتها على تحمل الزلازل والتهديدات النووية والكيميائية والبيولوجية والتقليدية، ومحصن ضد جميع أنواع الأسلحة المضادة للأفراد، وهي مجهزة بجميع وسائل القيادة والسيطرة وهي متصلة ببقية المخابئ ومقر قيادة الجيش ومتصل بقاعدة "الكرياة" التي تضم المركز الحكومي لمنطقة تل أبيل وقاعدة قوة الدفاع الإسرائيلية الرئيسية وجميع الغرف الحربية الأخرى مما يجعله مجهزا لإدارة الحروب من قبل النخبة السياسية والأمنية في إسرائيل.
وتتخوف عائلة نتنياهو، بحسب المصادر، من التهديدات الإيرانية الصريحة من ذلك تصريح النائب البرلماني عن مدينة بوكان الإيرانية، محمد قسيم عثماني "لن نرضى بأقل من قتل بنيامين نتنياهو"، ورغم نفي رئيس الحكومة الإسرائيلية إلا أن هنا تقارير كشفت عن تخطيط نتنياهو وأسرته الاختباء في حفرة يوم القيامة حال وقع هجوم إيراني وشيك.
وأشارت صحيفة أرتس إلى أنه في شهر إبريل الماضي عندما أطلقت طهران هجومها الصاروخية على إسرائيل انتقل نتنياهو وزوجته سارة إلى ملجأ مضاد للصواريخ في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فالك في القدس المحتلة.