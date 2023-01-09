"التعاون الإسلامي" ترحب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، التي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، وما تمّ من إجراءاتٍ لترتيب أولويات هذه العملية، وتهيئة المناخ وبناء الثقة بين كافّة الأطراف.