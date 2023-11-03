ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شهيداً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 9077 شهيدا. وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 16 فلسطينيا بينهم صحفي وعائلته في قصف عنيف استهدف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن من بين شهداء العدوان الإسرائيلي 3760 طفلا و2326 امرأة بالإضافة لإصابة 32 ألف بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء. في سياق متصل أعلنت مستشفى الشفاء -أكبر مستشفيات قطاع غزة- توقف مولد الكهرباء الرئيسي عن العمل إثر نفاذ الوقود وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخاله للأسبوع الرابع على التوالي مما يهدد حياة مئات الجرحى والمرضى للخطر.