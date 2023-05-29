"الحرية والتغيير" تدعو طرفي الصراع في السودان إلى تجديد الهدنة

دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، طرفي الصراع في البلاد الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تجديد وقف إطلاق النار القصير الأمد الذي ينتهي مساء اليوم (الاثنين)، والالتزام به من أجل إعطاء فرصة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور بشدة.
وقالت "الحرية والتغيير" في بيان عبر "فيسبوك": "ما زالت الحرب تتمدد وتزداد وتيرة حدتها، وهو ما يجعلنا أكثر تمسكاً بموقفنا المعلن منذ اليوم الأول بضرورة وقف الحرب فوراً، وترجيح كفة الحلول السياسية السلمية".
وحذرت من أن الحرب التي تدخل أسبوعها السابع تضع البلاد يوماً بعد يوم على شفا حفرة الانهيار الشامل.
وعبرت القوى عن رفضها لدعوات "التسليح الأهلي والزج بالمدنيين في أتون الصراع المسلح الذي يجر البلاد لحرب أهلية شاملة".