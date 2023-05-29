"الحرية والتغيير" تدعو طرفي الصراع في السودان إلى تجديد الهدنة

دعت قوى "الحرية والتغيير" في السودان، طرفي الصراع في البلاد الجيش وقوات الدعم السريع، إلى تجديد وقف إطلاق النار القصير الأمد الذي ينتهي مساء اليوم (الاثنين)، والالتزام به من أجل إعطاء فرصة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور بشدة.