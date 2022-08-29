بريطانيا.. ليز تراس تقترب من داونينغ ستريت

دخل السباق على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل أسبوعه الأخير، حيث بدت ليز تراس مستعدةً لتأمين المنصب الأعلى في بريطانيا.
تفوقت وزيرة الخارجية تراس (47 عاماً) على وزير المالية السابق ريشي سوناك؛ البالغ من العمر 42 عاماً بهوامش كبيرة، في استطلاعات الرأي لأعضاء حزب المحافظين الذين سيقرّرون المنافسة التي بدأت في أوائل يوليو.
تمكّن ما يقدر بنحو 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين من التصويت منذ وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر لمرشحهم المفضل، قبل إغلاق الاقتراع عبر البريد والإنترنت يوم الجمعة.
سيتم الإعلان عن الفائز يوم الإثنين المقبل، وسيحل محل الزعيم المنتهية ولايته بوريس جونسون في داونينغ ستريت في اليوم التالي فقط، لمواجهة أزمات فورية بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.