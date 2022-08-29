بريطانيا.. ليز تراس تقترب من داونينغ ستريت

تمكّن ما يقدر بنحو 200 ألف من أعضاء حزب المحافظين من التصويت منذ وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر لمرشحهم المفضل، قبل إغلاق الاقتراع عبر البريد والإنترنت يوم الجمعة.