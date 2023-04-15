اندلاع مواجهات عسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي

بدورها ذكرت قوات الدعم السريع، في بيان لها، أن قوة كبيرة من الجيش دخلت مقر قواتها في أرض المعسكرات بسوبا وفرضت الحصار عليها، وهاجمتها باستخدام الأسلحة الثقيلة.