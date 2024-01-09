استشهاد وإصابة 983 معلمًا بغزة و"فواجع تحصد الطلاب".. بيان فلسطيني يوضح

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4257 شهيدًا 7777 جريحًا؛ فيما استشهد في الضفة 39 طالبًا وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.