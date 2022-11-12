ترامب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.. الثلاثاء المقبل

يعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه "مرشح للانتخابات الرئاسية" لعام 2024، حسبما أكّد أمس أحد مستشاريه المقرّبين.
كان قطب العقارات قد ألمح في وقتٍ سابقٍ إلى إمكان ترشحه مجدداً، قائلا إنه سيُدلي من مقر إقامته في فلوريدا بـ"إعلان كبير" لم يعد يُثير في الأيام الأخيرة كثيراً من التشويق، خصوصاً بعد أن سرت شائعاتٌ حول استعداداته لخوض السباق إلى البيت الأبيض مرة جديدة.
وبحسب "الفرنسية"، قال جيسون ميلر، مستشار ترامب، عبر بودكاست "وور روم" الذي يقدمه صديق آخر للرئيس الجمهوري السابق هو ستيف بانون، إن "الرئيس ترامب سيعلن الثلاثاء أنه مرشح للانتخابات الرئاسية. وسيكون إعلاناً احترافياً جداً ومتقناً جداً".
وأشار ميلر، إلى أنه التقى، في وقت سابق، أمس، ترامب، الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكّد من أن الناس يدركون أنني متحمس، وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنني سأترشح".