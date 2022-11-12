ترامب يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية.. الثلاثاء المقبل

وأشار ميلر، إلى أنه التقى، في وقت سابق، أمس، ترامب، الذي قال له "بالطبع سأترشح. سأفعل ذلك، وأريد التأكّد من أن الناس يدركون أنني متحمس، وأننا بحاجة إلى إعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. الجميع يعرفون أنني سأترشح".