أوكرانيا تعلن فتح مكتب للجنائية الدولية في كييف

وتابع "مع ذلك، لا توجد حالياً أي آلية قانونية تسمح للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم الذين خطّطوا وشنّوا هذه الحرب الوحشية وغير المبررة، إلى العدالة على خلفية جريمة العدوان. هذا يتطلب إنشاء محكمة دولية خاصة".