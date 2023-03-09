واشنطن تتعهّد بمواصلة دعم ليبيا تقنيًّا لإجراء الانتخابات

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم "الخميس"؛ أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم التقني والسياسي لتمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات في ليبيا خلال العام الحالي.
وأكّد "نولاند"، في بيان نُشر عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على "تويتر"، عقب لقائه بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش؛ وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي اعترافًا بحقّه في انتخاب قادته.
وأشار إلى أن المفوّضية العليا للانتخابات في ليبيا قادرة تقنيًّا، ومستعدّة لإجراء الانتخابات.