واشنطن تتعهّد بمواصلة دعم ليبيا تقنيًّا لإجراء الانتخابات

وأكّد "نولاند"، في بيان نُشر عبر حساب السفارة الأمريكية في ليبيا على "تويتر"، عقب لقائه بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش؛ وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الليبي اعترافًا بحقّه في انتخاب قادته.