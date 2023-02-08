الصين تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا.. وفتح الباب للمساعدات

حثّت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة الأمريكية، على رفع العقوبات الأمريكية أحادية الجانب عن سوريا فورًا، وإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادتها الصحفية، اليوم: في مواجهة هذه الكارثة الكبرى، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلّى عن هواجسها الجيوسياسية، وأن ترفع فورًا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وتفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".
وأضافت، وفق ما نقلته وكالة "نوفوستي": الجيش الأمريكي لا يزال يحتلّ اليوم المناطق الرئيسة المنتجة للنفط في سوريا، ويحصل على النفط السوري لنفسه، ويهرب مخزون الغذاء السوري؛ مما أدّى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
وكان رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، قد طالب، خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، المجتمع الأوروبي برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا؛ لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر.
وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1250 وفاة، و2054 إصابة، في حصيلة غير نهائية.