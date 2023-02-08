الصين تطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن سوريا.. وفتح الباب للمساعدات

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في إفادتها الصحفية، اليوم: في مواجهة هذه الكارثة الكبرى، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخلّى عن هواجسها الجيوسياسية، وأن ترفع فورًا العقوبات أحادية الجانب عن سوريا، وتفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".