"النزوح المأساوي".. مليون شخص يفرّون من تصعيد الاحتلال في غزة

وردّت قوات الاحتلال بقصف مكثّف على قطاع غزة، بعد أن شنّت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجومًا مباغتًا برًّا وبحرًا وجوًّا، أدّى إلى مقتل أكثر من "1300" إسرائيلي.