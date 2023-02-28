روسيا تتهم أمريكا بمحاولة استخدام مواد سامة بأوكرانيا.. وتُحَذّر من "كارثة نووية"

وفي سياق متصل، لوّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديمتري ميدفيديف مجددًا بالسلاح النووي؛ مُحَذرًا من "كارثة عالمية" إذا واصل الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة؛ لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز قال إنه حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين خلال اجتماع بينهما في نوفمبر الماضي، من "عواقب وخيمة" ستلي استخدام أي سلاح نووي؛ عادًّا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "فهم جدية" التحذير الأمريكي.