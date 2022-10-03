إسرائيل تحتجز 800 فلسطيني من دون محاكمة

وقالت منظمة "هموكيد" التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 798 فلسطينياً محتجزون حالياً فيما يسمّى الاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم، ولا يسمح لهم بحق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.