إسرائيل تحتجز 800 فلسطيني من دون محاكمة

قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، إن إسرائيل تحتجز ما يقرب من 800 فلسطيني دون محاكمة أو تهمة وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وقالت منظمة "هموكيد" التي تجمع بانتظام أرقاماً من سلطات السجون الإسرائيلية، إن 798 فلسطينياً محتجزون حالياً فيما يسمّى الاعتقال الإداري، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، ولا يعرفون التهم الموجهة إليهم، ولا يسمح لهم بحق الوصول إلى الأدلة المقدمة ضدهم.
وأفادت المنظمة بأن عدد المحتجزين إدارياً ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث تشن إسرائيل دهماً ليلياً للاعتقال في الضفة الغربية رداً على سلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.