"النصر والعوائق والترقب".. هل تحسم "دبابات الناتو وأمريكا" حرب أوكرانيا؟!

في المقابل يرجح عومكن بورفات، المتخصص في السياسية الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أنه مع بداية دخول الحرب عامها الثاني ستبدأ معارك حقيقية لـ"تحرير" الأراضي التي ضمتها موسكو مؤخرًا، مستندًا في ذلك على: محاولات كييف المستميتة للحصول على المعدات والأسلحة النوعية من الناتو في أسرع وقت قبل نهاية الشتاء، والتوافق الألماني الأمريكي الأخير على إرسال الدبابات الثقيلة لأوكرانيا يؤكد تخطّي الغرب لحالة الانقسام حول الدعم المقدم لكييف، والذي يقلق موسكو بالفعل التي توعدت برلين بلهجة حادة.