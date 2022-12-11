"أردوغان" يهدد اليونان: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تسليح جزر "إيجة"

ومن جهة أخرى، تقول أثينا إنها بحاجة إلى الدفاع عن الجزر ضد هجوم محتمل من تركيا، مشيرة إلى أن تركيا تمتلك قوة عسكرية كبيرة على الساحل الغربي لتركيا على الجانب الآخر من الجزر.