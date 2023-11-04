المجازر تتواصل.. "صحة غزة": "9488" شهيدًا حتى الآن و"1250" طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض

أعلن المتحدثُ باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بالقطاع حتى الآن وصل إلى "9488" شهيدًا؛ اعتمادًا على ما تم تسجيله.
وقال القدرة في مؤتمر صحفي: إن مستشفيات قطاع غزة متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة، وإن العديد منهم يفقدون حياتهم.
ولفت القدرة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر كبرى راح ضحيتها "231" شخصًا، موضحًا أن "70%" من "ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال، وأن "2200" بلاغ عن مفقودين وصل إلى الوزارة، بينهم "1250" طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض.
وكشف، وفق "روسيا اليوم"، عن مقتل "150" من الطواقم الطبية، وتدمير "57" سيارة إسعاف في قصف الاحتلال. وقال: إن "الاحتلال تعمّد استهداف "105" من المؤسسات الصحية، وأخرج "16" مستشفى عن الخدمة". وناشد الأطراف كافة بتوفير ممرّ آمن لتدفق المساعدات الطبية والوقود للمستشفيات.
وفي وقت سابق عبّر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، عن شعوره بـ"الرعب" جراء قيام جيش الاحتلال باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة، أمس الجمعة.، فيما وصف وزير الخارجية الفنزويلي "إيفان خيل" أحداث قطاع غزة بأنها "عملية إبادة" للفلسطينيين من قبل الاحتلال.
وتشنّ قوات الاحتلال حربًا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذت خلالها عددًا كبيرًا من الهجمات الدامية؛ أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي.