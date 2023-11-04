المجازر تتواصل.. "صحة غزة": "9488" شهيدًا حتى الآن و"1250" طفلًا ما زالوا تحت الأنقاض

وتشنّ قوات الاحتلال حربًا واسعة على قطاع غزة منذ إطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، نفذت خلالها عددًا كبيرًا من الهجمات الدامية؛ أبرزها قصف المستشفى المعمداني والكنيسة الأرثوذكسية، كما قصفت مخيم جباليا في عدة هجمات صاروخية، بالإضافة إلى قصف دام على البريج والمغازي، ومستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والتركي.