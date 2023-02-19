مصر تطالب بزيادة تمثيل شمال إفريقيا في "مجلس السلم والأمن"

واعتبر "شكري" في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أنه من غير المقبول المطالبة بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد هذا المجلس للمفهوم، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.