مصر تطالب بزيادة تمثيل شمال إفريقيا في "مجلس السلم والأمن"

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، بتعديل التشكيل الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي؛ ليكون أكثر تمثيلًا لشمال إفريقيا.
واعتبر "شكري" في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أنه من غير المقبول المطالبة بالالتزام بمبادئ عدالة التمثيل في مجلس الأمن الدولي، في حين يفتقد هذا المجلس للمفهوم، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد.
ويتبع مجلس السلم والأمن الاتحاد الإفريقي، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات الاتحاد، وينتخب أعضاؤه من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي، ويتكون من 15 دولة، وتتشكل عضويته من 5 دول تنتخب كل 3 أعوام و10 دول كل عامين.