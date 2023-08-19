بعد قطع الماء والكهرباء عن منزله.. هل يعيش محمد بازوم في خطورة؟

أكّد رئيس وزراء النيجر الذي تمّ تعيينه بعد الانقلاب علي محمد الأمين زين؛ الجمعة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم؛ في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى.
وقال زين؛ في مقابلة مع الصحيفة من داكار حول مصير الرئيس المخلوع بازوم "لن يحدث له شيء، لأن تقليد العنف غير موجود لدينا في النيجر".
وكانت "نيويورك تايمز" قد ذكرت أن قادة الانقلاب قطعوا الماء والكهرباء عن منزل بازوم؛ حيث يتم احتجازه منذ الإطاحة به وهدّدوا بقتله في حال لجأت دول إفريقية إلى التدخل العسكري لإعادته إلى السلطة.
وحذّر الرئيس النيجيري بولا تينوبو؛ من "عواقب خطيرة" في حال تدهور صحة بازوم؛ وفق ما أعلنت مسؤولة أوروبية.