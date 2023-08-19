بعد قطع الماء والكهرباء عن منزله.. هل يعيش محمد بازوم في خطورة؟

أكّد رئيس وزراء النيجر الذي تمّ تعيينه بعد الانقلاب علي محمد الأمين زين؛ الجمعة، لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الجنرالات الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم؛ في انقلاب 26 يوليو لن يلحقوا به أي أذى.