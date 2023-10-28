الصحة الفلسطينية: 70% من الشهداء في غزة من الأطفال والنساء والمسنين

وأوضحت "كيلة"، أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة أصعب من الوصف؛ حيث استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر الجاري، أكثر من 7 آلاف وثلاثمئة مواطن، بينهم نحو 70٪ من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة لإصابة نحو 19 ألفًا، وما زال الآلاف تحت الأنقاض.