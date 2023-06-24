بعد التهديد بالتوجه بقواته إلى موسكو.. فيديو يكشف أسرار الخلاف بين قائد "فاغنر" والجيش الروسي

كشف قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، في لقطات مصورة؛ أسباب وأسرار الخلاف بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يتعلّق بأسباب الحرب في أوكرانيا واستمرارها، ويأتي ذلك مع تأكيد قائد فاغنر سيطرته على المقرّ العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، وتهديده بالتوجه إلى موسكو.
وتحت عنوان "ماذا يحدث بين فاغنر والجيش الروسي؟"، قال تقرير مصور نشرته قناة "الحرة" على موقعها: إن قائد فاغنر كذّب رواية موسكو فيما يتعلّق بأسباب غزو أوكرانيا، واتّهم موسكو بقصف قواته وقتل أعداد كبيرة منهم، ثم توعّد بالانتقام، قبل أن تنفي موسكو مزاعمه.
وعما يحدث بين فاغنر والجيش الروسي، بعد نحو عام ونصف العام من الغزو الروسي لأوكرانيا، قرر "بريغوجين" فتح النار على أسباب الحرب في أوكرانيا، والتي اندلعت في فبراير 2022، مؤسس فاغنر نفى قيام روسيا بشنّ الحرب، للقضاء على ما يوصف بـ"النازية" في أوكرانيا.
ويقول قائد فاغنر: "لم تكن الحرب ضرورية لإعادة المواطنين الروس إلى احضاننا، أو من أجل نزع السلاح من أوكرانيا أو القضاء على النازية".
واستمرّ قائد فاغنر بالهجوم على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، متهمًا إياه بشنّ الحرب من أجل إضافة مجد شخصي له؛ يقول قائد فاغنر: "لماذا كانت هناك حاجة للحرب؟ كانت هناك حاجة للحرب حتى تنفجر حفنة من الحثالة وتجذب انتباه العلاقات العامة؛ لإظهار مدى قوة الجيش؛ حتى يصبح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "مارشالًا"، وكان هذا القرار جاهزًا آنذاك، وكي يتمكن من الحصول على نجمة بطل ثانية، لأنه أراد حقًّا أن يصبح جزءًا من التاريخ الروسي".
ويضيف التقرير: ماذا حدث بعد هذه التصريحات النارية؟.. اتّهم قائد فاغنر الجيش الروسي بقصف معسكرات للمجموعة؛ ما أسفر عن مقتل عدد ضخم من قواته، متوعدًا بالردّ على الهجوم الذي اتهم وزير الدفاع بإصدار الأمر بتنفيذه، كما دعا قائد فاغنر بشكل علني لانضمام الروس إلى قواته.
ويقول قائد فاغنر يفغيني بريغوجين: "هيئة قيادة مجموعة فاغنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد".
لكن الجيش الروسي نفى رسميًّا قصف معسكرات لمجموعة فاغنر، واصفًا حديث بريغوجين بأنه يشكل "استفزازًا".
الأمن الروسي أعلن فتح تحقيق بشأن قائد فاغنر، واتّهمه بالدعوة إلى "تمرد مسلح"، يقول سيرغي سوروفيكين، نائب قائد الحملة العسكرية على أوكرانيا: يجب عليكم القيام بذلك قبل فوات الأوان، الانصياع لأوامر الرئيس "بوتين" المنتخب لروسيا الاتحادية، عودوا إلى قواعدكم والأماكن التي تتمركزون فيها.
ويظهر التقرير انتشار آليات عسكرية في موسكو، مع تعزيز الأمن حول المباني الحكومية ومواقع رئيسية، ويتساءل التقرير: هل يتطوّر الأمر إلى مواجهة بين القوات الروسية؟
وكان قائد مجموعة فاغنر قد أكّد، صباح السبت، أنه دخل المقرّ العام لقيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف الذي يشكل مركزًا أساسيًّا للهجوم الروسي على أوكرانيا، وسيطر على مواقع عسكرية من ضمنها مطار.
وقال بريغوجين في مقطع فيديو نشر على تلغرام، فيما كان رجال ببدلات عسكرية يسيرون خلفه: "إننا في المقر العام، إنها الساعة 7:30 صباحًا.. المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة بما فيها المطار"؛ بحسب ما ذكرت فرانس برس.
وقال بريغوجين: نحن موجودون في مركز قيادة المنطقة الجنوبية، وسيطرنا على المنشآت العسكرية والمطار في روستوف"، مشيرًا إلى أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرة قواته، واعتبر أن ما يحدث "لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا".
وطالب بريغوجين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، بمقابلته في المدينة، وهدد بأنه سيتوجه إلى موسكو إذا لم يحضرا للقائه.
وكان بريغوجين أكد في فيديو سابق عزمه إطاحة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، اللذين اتهمهما بإعطاء الأوامر بقصف قواته وبالتضحية بعشرات آلاف الرجال في أوكرانيا.
وكانت مواقع تواصل وقنوات "تلغرام" نشرت مقاطع فيديو تظهر توقف مركبات ودبابات أمام مبنى وزارة الدفاع الروسية في مدينة روستوف.
ونقلت مصادر من روستوف أن مجهولين بلباس عسكري مموّه، طوقوا مقرّ المنطقة العسكرية الجنوبية، والمقر الرئيسي لوزارة الداخلية، ومبنى إدارة المدينة.