بعد التهديد بالتوجه بقواته إلى موسكو.. فيديو يكشف أسرار الخلاف بين قائد "فاغنر" والجيش الروسي

واستمرّ قائد فاغنر بالهجوم على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، متهمًا إياه بشنّ الحرب من أجل إضافة مجد شخصي له؛ يقول قائد فاغنر: "لماذا كانت هناك حاجة للحرب؟ كانت هناك حاجة للحرب حتى تنفجر حفنة من الحثالة وتجذب انتباه العلاقات العامة؛ لإظهار مدى قوة الجيش؛ حتى يصبح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "مارشالًا"، وكان هذا القرار جاهزًا آنذاك، وكي يتمكن من الحصول على نجمة بطل ثانية، لأنه أراد حقًّا أن يصبح جزءًا من التاريخ الروسي".