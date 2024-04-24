"الحوثي" تعلن تنفيذ 3 عمليات استهدفت سفنًا ومدمرات أمريكية وإسرائيلية

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران يحيى سريع في بيان أُذيع بالتلفزيون، الأربعاء، استهداف السفينة ميرسك يوركتاون ومدمرة حربية أمريكية في خليج عدن وكذلك السفينة الإسرائيلية فيراكروز في المحيط الهندي.
وأوضح البيان: "جرى خلال العملية العسكرية استهدفت السفينة ميرسك يوركتاون الأمريكية في خليج عدن بصواريخ بحرية مناسبة".
وأضاف: "كما تم استهداف سفينة فيراكروز الإسرائيلية في المحيط الهندي بعددٍ من الطائرات المسيّرة"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتابع البيان: "العمليات الثلاث حققت إصابات مباشرة وحققت أهدافها بنجاح. نؤكد الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".
وتشن ميليشيات الحوثي منذ أشهر هجمات على البحر الأحمر، عرقلت حركة السفن التجارية التي تعبر عبر مضيق باب المندب وخليج عدن.
وشنت الميليشيات منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على نحو 100 سفينة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.