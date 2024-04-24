"الحوثي" تعلن تنفيذ 3 عمليات استهدفت سفنًا ومدمرات أمريكية وإسرائيلية

وشنت الميليشيات منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على نحو 100 سفينة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.