الكويت تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لتحقيق الأمن بالمنطقة

وأكد عضو وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اللجنة الثانية للمؤتمر ضرورة انضمام "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال"، إلى معاهدة عدم الانتشار ولاسيما أنها الطرف الوحيد في المنطقة غير المنضم والعائق الذي يمنع إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة، عادًا أن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يأتي عن طريق امتلاك الأسلحة النووية أو أي سلاح من أسلحة الدمار الشامل الأخرى.