بعد الاشتباكات الأخيرة.. الخارجية الصينية: الوضع مستقر على الحدود مع الهند

تجدر الإشارة إلى أن الحدود الصينية- الهندية تشهد توترًا من حين لآخر، وفي مايو 2020، اندلعت اشتباكات في منطقة لداخ الجبلية على الحدود بين البلدين؛ مما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين.