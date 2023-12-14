"فايننشال تايمز": أميركا وبريطانيا وفرنسا تسعى لإقامة منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان

وأضافت أن مسؤولين غربيين يجرون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يطالب "حزب الله" بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، مع منح الجيش اللبناني دورًا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.