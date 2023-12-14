"فايننشال تايمز": أميركا وبريطانيا وفرنسا تسعى لإقامة منطقة عازلة بين إسرائيل ولبنان

تسعى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وفقاً لما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، اليوم (الخميس).
وأوضحت الصحيفة أن الدول الثلاث تبحث سبل إقناع "حزب الله" بالانسحاب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في مسعى دبلوماسي لمنع اندلاع صراع شامل مع إسرائيل.
وأضافت أن مسؤولين غربيين يجرون محادثات مع لبنان وإسرائيل في محاولة لحمل البلدين على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701، الذي يطالب "حزب الله" بسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، مع منح الجيش اللبناني دورًا أكبر في محاولة لإقامة منطقة عازلة على الحدود.
وتشهد الحدود اللبنانية تبادلا يوميًا لإطلاق النار بين الجانبين، وقتل أكثر من 100 مقاتل من "حزب الله" بضربات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر، بالإضافة إلى مدنيين وصحفيين، فيما قتل وأصيب عسكريون ومدنيون في إسرائيل كذلك.