اقتحام "ابن غفير ومتطرفيه" للأقصى.. إدانة فلسطينية تُحمل "نتنياهو" المسؤولية

واعتبرت الخارجية، في بيان صدر عنها، هذا الاقتحام غطاءً إسرائيليًا رسميًا للاقتحامات المتواصلة، ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية، وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".