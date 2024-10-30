"إسرائيل" دمرت مئات المباني السكنية في جنوب لبنان.. وسوّت بعض القرى بالأرض

وكان الدمار الأكثر شدة في بلدة ميس الجبل، التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 8,000 نسمة. حيث وجدت صحيفة "التايمز" أن ما لا يقل عن 311 مبنى قد دُمر أو تضرر بشدة، وفي بلدة بليدا المجاورة، دُمر ما لا يقل عن 168 مبنى، مع تسوية مسجد في مبنى قديم وتدمير مئذنته، وفي عيتا الشعب، تظهر الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية تدمير ما لا يقل عن 206 مبانٍ، مما أدى إلى تسوية الجزء الشرقي بأكمله من القرية.