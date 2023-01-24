عمال إسرائيليون في مجال التكنولوجيا المتطورة يتظاهرون ضد مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي

نظم المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الإسرائيليون تظاهرة في تل أبيب، الثلاثاء، احتجاجًا على مشروع تعديل حكومي لنظام القضاء، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضر بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهدد الديمقراطية.
وقدمت حكومة بنيامين نتانياهو الجديدة مشروعًا لتعديل النظام القضائي يهدف تغليب سلطة النواب على سلطة القضاة.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "لا ديمقراطية لا تقنية عالية"، كما علقت اللافتات في ساحة سارونا في تل أبيب بالقرب من أحد المراكز التجارية.
ودعت مائة شركة تكنولوجيا موظفيها إلى إضراب لمدة ساعة واحدة بين الساعة 11,00 صباحًا وحتى الظهر "9,00 حتى 10,00 صباحًا بتوقيت غرينتش"، بحسب مراسلي فرانس برس.