عمال إسرائيليون في مجال التكنولوجيا المتطورة يتظاهرون ضد مشروع تعديل حكومي للنظام القضائي

نظم المئات من عمال التكنولوجيا المتطورة الإسرائيليون تظاهرة في تل أبيب، الثلاثاء، احتجاجًا على مشروع تعديل حكومي لنظام القضاء، معتبرين أن الإجراءات المثيرة للجدل ستضر بالقطاع المزدهر من خلال تقويض سيادة القانون وتهدد الديمقراطية.