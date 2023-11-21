"بروتوكول هانيبال".. متحدث جيش الاحتلال يرد ضمنيًّا على أبو عبيدة بشأن "قصف القوات الإسرائيلية"

وجاء الإيجاز اليومي للمتحدث العسكري للاحتلال بعد نحو ساعة من كلمة "أبو عبيدة" التي قال فيها: "نرجح أن العدو قصف قوات له على الأرض ظنًّا منه أنه تم أسر عدد من جنوده".