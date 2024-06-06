"لوحت بالانتخابات".. أكبر منظمة للسود الأمريكيين تدعو "بايدن" لوقف تسليح إسرائيل وإنهاء الحرب

وتمثل دعوة الجمعية حالة نادرة لمنظمة الحقوق المدنية المؤثرة، التي تتخذ موقفًا بشأن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دولة ليس بها عدد كبير من السكان السود، ويبدو أنه من المحتمل أن يعمق التحديات التي تواجه الرئيس الديمقراطي في عام الانتخابات، حيث يحاول دعم حليف رئيس في الخارج وتهدئة الاضطرابات بين مؤيديه في الداخل.