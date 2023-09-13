مسؤول ليبي: عدد ضحايا "دانيال" ارتفع إلى 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين

وقالت حكومة شرق ليبيا، أمس الثلاثاء، إن نحو رُبع مدينة درنة «اختفى» تقريباً بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية، فيما ذكرت جمعية الصليب الأحمر أن هناك مخاوف من فقد 10 آلاف شخص في أنحاء البلاد بسبب السيول.