مسؤول ليبي: عدد ضحايا "دانيال" ارتفع إلى 6 آلاف قتيل وآلاف المفقودين

أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن عدد ضحايا الإعصار "دانيال" ارتفع إلى 6 آلاف قتيل، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
وقالت حكومة شرق ليبيا، أمس الثلاثاء، إن نحو رُبع مدينة درنة «اختفى» تقريباً بعد انهيار سدود بسبب عاصفة عاتية، فيما ذكرت جمعية الصليب الأحمر أن هناك مخاوف من فقد 10 آلاف شخص في أنحاء البلاد بسبب السيول.
وانتُشلت ألف جثة على الأقل في مدينة درنة وحدها، بينما يتوقع مسؤولون أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير، بعدما عبرت العاصفة دانيال البحر المتوسط واجتاحت الساحل الليبي.