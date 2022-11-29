وزير الخارجية الأمريكي يتهم روسيا بتحويل البحر الأسود لساحة حرب

وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني بوجدان أوريسكو في العاصمة بوخارست، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو": "نعمل معًا على تعزيز التحالف في إطار عمليات البحر الأسود، الذي يعد مهمًا لحلف الناتو، ونقف متحدين ضد حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وندعم أوكرانيا".