وزير الخارجية الأمريكي يتهم روسيا بتحويل البحر الأسود لساحة حرب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الثلاثاء)، روسيا بتحويل البحر الأسود لـ"ساحة حرب".
وقال "بلينكن" في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروماني بوجدان أوريسكو في العاصمة بوخارست، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو": "نعمل معًا على تعزيز التحالف في إطار عمليات البحر الأسود، الذي يعد مهمًا لحلف الناتو، ونقف متحدين ضد حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وندعم أوكرانيا".
وذكر أن روسيا تسببت بأسوأ أزمة غذاء دولية، وحولت البحر السود لساحة حرب، ويجب تعزيز الاستراتيجية في البحر الأسود؛ لتشكيل أكبر تحالف دولي، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشار إلى أن "الناتو" نجح في تضييق مصادر التمويل الروسية، والضغط على الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات.