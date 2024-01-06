"عذاب فوق طاقة البشر" يحكي قصة "الرحلة المريرة".. طوفان من النازحين إلى رفح!

علِقت سيارة الفلسطيني أيمن ياسين البالغ من العمر 54 عامًا في شارع فرعي في شمال منطقة مواصي خان يونس بعدما حاول الالتفاف على الزحام الشديد على شارع الرشيد الساحلي في طريقه إلى رفح في جنوب قطاع غزة؛ ليجد نفسه متنقلًا بين طرق ترابية غير ممهدة صعّبت مهمة تحرك مركبته التي بالكاد كانت تسير على الطريق الممهد لكثرة ما تحمله من أمتعة، إضافة لأفراد العائلة البالغ عددها سبعة.
باتت العائلة ليلتها الأولى على الطريق الداخلي في أجواء شديدة البرودة مع هطول متقطع للأمطار، دون أن يغمض لأغلبهم جفن وهم يعيشون في توتر وخوف لمكوثهم في منطقة زراعية قريبة من أماكن القصف والاستهداف الإسرائيلي؛ فضلًا عن عدم القدرة على تحريك السيارة لعدم وجود أي وسائل نقل أو دفع قريبة.
ومع شروق شمس اليوم التالي -وفق وكالة أنباء العالم العربي- بدأ النازحون في التوافد على العائلة لعرض المساعدة؛ لكن جهودهم الفردية لم تفلح رغم تخفيف الأحمال عن المركبة، لتضطر العائلة إلى الجلوس على جانب الطريق ومحاولة تدبير بعض الطعام للإفطار لأطفالها الذين يتضورون جوعًا منذ اليوم السابق.
يشعل الأب النار من بعض عيدان الحطب الرقيقة التي جمعها من الشارع، ليعد قليلًا من الشاي ويستخدمها في تسخين بعض أرغفة الخبز التي جلبها من منزلهم قبيل نزوحه، في حين سيطر الهم على الكبار الذين احتاروا في كيفية تدبير أمرهم، في ظل انقطاع الاتصالات بالمنطقة وعدم إمكانية الوصول لأي مختص يمكنه مساعدتهم في تحريك السيارة العالقة.
يتشاور الرجل مع زوجته وابنيه الكبيرين طارق (23 عامًا) وملك (20 عامًا) لبحث إمكانية النزوح في المنطقة التي عَلِقَت فيها سيارتهم طالما أنهم غير قادرين على الحركة؛ لكنهم رفضوا جميعًا هذا الحل وأصروا على البحث عن أي وسائل أخرى لإكمال طريقهم إلى رفح؛ كونها آخر وجهة حددها الجيش الإسرائيلي لنزوح الفلسطينيين.
تمر بضع ساعات والعائلة على قارعة الطريق، حتى وصلت شاحنة كانت تنقل مياه شرب لنازحين بالقرب من المنطقة؛ ليبلغهم صاحبها بأنه سيفرغ شحنته ويعود من نفس الشارع لسحب سيارتهم إلى أقرب شارع ممهد يمكن السير فيه دون عراقيل.
يتحدث الأب عن ليلة صعبة وأوقات عصيبة قضتها عائلته في خان يونس في أول يوم نزحت فيه من مخيم المغازي بوسط القطاع في طريقها إلى وجهتها النهائية في رفح على الحدود المصرية؛ لكن تجربة النوم في العراء كانت بمثابة تدريب أوليّ لما ينتظرها هناك؛ حيث لا توجد مقومات للحياة؛ معتبرًا أنهم دخلوا مرحلة يُحرمون خلالها من كل ما تعودوا عليه في منزلهم قبل النزوح في ظل الحرب الإسرائيلية الشعواء.
لم يطل الوقت حتى جاءت شاحنة المياه وسحب صاحبها سيارة عائلة ياسين بعد ربطها بأحبال سميكة، ونجح في إخراجها من الشارع الترابي المليء بالحفر لتعود أدراجها إلى الطريق الساحلي الرئيسي لتكمل مشوارها نحو رفح.
وعلى الطريق الساحلي، كان الزحام الشديد هو المشهد الأبرز، في مشهد أشبه بطوفان من السيارات الصغيرة والشاحنات المتوسطة والكبيرة والعربات التي تجرها الحيوانات، التي تسير خلف بعضها ببطء وهي تتقدم من دير البلح شمالًا لتخترق خان يونس متجهة إلى رفح جنوبًا.
ويواصل الجيش الإسرائيلي التهجير القسري لمزيد من الفلسطينيين في مناطق وأحياء سكنية جديدة في وسط قطاع غزة؛ الأمر الذي يدفعهم إلى المغادرة على عجل خشية محاصرتهم داخل مناطق عمليات الجيش التي يصفها في منشوراته بأنها "مناطق قتال خطيرة"؛ الأمر الذي يدفع غالبيتهم إلى التوجه إلى رفح خشية تكرار نزوحهم إذا ما انتقلوا إلى دير البلح أو خان يونس، خصوصًا أولئك الذي نزحوا أكثر من مرة من مدينة غزة وشمالها نحو الوسط والآن إلى الجنوب.
عائلة إبراهيم أبو شلوف (34 عامًا) التي نزحت من جباليا إلى مدينة غزة لبضعة أيام في بداية الحرب، ثم إلى مخيم النصيرات في وسط القطاع، فضّلت التوجه إلى رفح مباشرة حتى لا تضطر إلى النزوح مرات عديدة كما حدث سابقًا، بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي منهم التوجه إلى وسط القطاع، قبل أن يطلب منهم إخلاء هذه المناطق والتوجه إلى الجنوب.
نزحت العائلة عبر ثلاث عربات تجرها حمير لا تحمل الكثير من الأمتعة، بينما يسيطر الإرهاق على أبنائها وهم يسيرون على الطريق الساحلي في أجواء قارسة البرودة؛ حيث تضرب الرياح أجساد صغارهم وتكاد توقعهم من على العربات لولا تشبثهم بالكبار.
يعتبر "أبو شلوف" أن كل تفاصيل النزوح بمثابة "عذاب ومعاناة وحرمان فوق طاقة البشر"؛ خاصة مع استمرارها لفترات طويلة وانتقالها من منطقة إلى أخرى كما حدث معهم، وقال إنهم بدأوا النزوح مع الأيام الأولى للحرب، ويتنقلون الآن للمرة الرابعة ولا يعلمون نهايةً لرحلة النزوح المريرة.
وأضاف متحدثًا عن رفح: "هل سنجد مأوى هناك أم سنظل في العراء؟ كيف سأوفر لعائلتي احتياجاتها في مدينة لا نعرف فيها أحدًا؟".
وفي رفح، تكتظ مناطق الكثبان الرملية والمزارع والشوارع الرئيسية والفرعية والأزقة وكل الساحات العامة والمساحات الفارغة بخيام النازحين، الذين يتوافدون للمدينة من كل أرجاء قطاع غزة، مع استمرار وتصاعد عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من مناطق جديدة في وسط القطاع وخان يونس.
وبينما تنصب غالبية العائلات الخيام المكونة من النايلون الخفيف وأعمدة الأخشاب، وفي أفضل الأحوال ألواح الصفيح؛ توفر بعض المؤسسات الإنسانية الخارجية والمحلية أعدادًا محدودة من الخيام مع بعض خزانات المياه والمراحيض العامة، لكنها قليلة جدًّا مقارنة بالأعداد الهائلة للنازحين.