"عذاب فوق طاقة البشر" يحكي قصة "الرحلة المريرة".. طوفان من النازحين إلى رفح!

عائلة إبراهيم أبو شلوف (34 عامًا) التي نزحت من جباليا إلى مدينة غزة لبضعة أيام في بداية الحرب، ثم إلى مخيم النصيرات في وسط القطاع، فضّلت التوجه إلى رفح مباشرة حتى لا تضطر إلى النزوح مرات عديدة كما حدث سابقًا، بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي منهم التوجه إلى وسط القطاع، قبل أن يطلب منهم إخلاء هذه المناطق والتوجه إلى الجنوب.