روسيا تكشف عن "العقل المدبر" لهجوم جسر القرم و12 شخصًا من المتواطئين

وجاء في التقرير جهاز الأمن الفيدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، أنه "تم إثبات أن منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم كان مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريل بودانوف، والموظفون والوكلاء".