انقطاع الكهرباء عن معظم أوكرانيا بعد تعرُّضها لوابل من الصواريخ الروسية

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وأظهرت لقطات لرويترز عمال الطوارئ وسط حطام منازل سكنية في كييف دمّرها انفجار، ودخاناً ناجماً عن سقوط صواريخ يتصاعد في السماء.. وكان مسؤولون قد قالوا في وقت سابق، إن أكثر من 120 صاروخاً أُطلقت خلال هجوم الخميس.