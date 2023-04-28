رغم تمديد الهدنة.. قصف عنيف واشتباكات دامية في الخرطوم وبحري

وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصًا على الأقل وجرح الآلاف، بحسب بيان لوزارة الصحة السودانية، لكن عدد الضحايا قد يكون أكثر من ذلك بكثير نتيجة القتال المستمر.