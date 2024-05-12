استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن العشرات من الفلسطينيين استُشهدوا في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا الذي توغلت فيه دبابات الاحتلال، وسط قصفٍ جوي ومدفعي على المنازل المكتظة بالسكان؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مؤكدة أن الطواقم الطبية باتت عاجزة عن انتشال الشهداء والجرحى لكثافة القصف الإسرائيلي.