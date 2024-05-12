العالم
استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في دير البلح وسط القطاع
استُشهد عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية واليوم، في سلسلة غاراتٍ وقصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن العشرات من الفلسطينيين استُشهدوا في قصفٍ للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا الذي توغلت فيه دبابات الاحتلال، وسط قصفٍ جوي ومدفعي على المنازل المكتظة بالسكان؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مؤكدة أن الطواقم الطبية باتت عاجزة عن انتشال الشهداء والجرحى لكثافة القصف الإسرائيلي.
وفي وسط قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة دير البلح- وسط القطاع؛ ما أدّى إلى استشهاد أكثر من ٢٠ فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء، كما قصفت طائرات الاحتلال بشكلٍ مكثفٍ مخيمات البريج والنصيرات والمغازي؛ ما أسفر عن استشهاد عديدٍ من الفلسطينيين.