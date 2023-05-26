الحكومة اليمنية تقدّم تمويلاً لخطة إنقاذ الخزان "صافر"

وأوضح وزير المياه اليمني، خلال اللقاء، أن هذه المساهمة تؤكّد جدية الحكومة في مساعيها المتواصلة لدعم وتسهيل الجهود الأممية والدولية لإنقاذ "صافر"، وتجنيب اليمن ودول الإقليم والعالم الكارثة الوشيكة التي قد تنتج عن تسرُّب أكثر من مليون برميل نفط على متن الخزان، وما قد تخلفه من آثار وخيمة تهدّد السلم والأمن في البحر الأحمر وسلاسل التجارة العالمية.